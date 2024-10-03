В Симферополе временно перекроют дорогу к Центральному рынку

Движение транспорта в Симферополе от улицы Русской в сторону Центрального рынка ограничат на четыре часа. Об этом информирует минтранс Крыма.

"В связи с ремонтными работами по прокладке дорожного покрытия на участке дороги от улицы 60 лет Октября до Русской, в сторону Центрального рынка с 12:00 до 16:00 будет ограничено движения транспорта", – говорится в сообщении.

В указанное время троллейбусный маршрут №4 будет осуществлять движение по укороченному маршруту "Марьино – пл. Амет – Хана Султана". Жителей и гостей крымской столицы призывают учитывать это при планировании движения по городу.