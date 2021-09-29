В Симферополе вынесли приговор тренеру-педофилу

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор тренеру одной из спортивных школ города, который за три года совершил несколько преступлений сексуального характера в отношении своих подопечных. Об этом информирует пресс-служба крымского управления Следкома.

"По данным следствия, мужчина, являясь тренером одной из спортивных школ города Симферополя, в период с 20.02.2017 по 29.09.2020 совершил ряд эпизодов преступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц", – сказано в сообщении.

Мужчина проходил по трем статьям: "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет", "развратные действия" и "развратные действия в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14".