Новости Крыма

В Симферополе юноша избил и задушил родную бабушку

В Симферополе юноша избил и задушил родную бабушку

25 декабря 2020, 14:16Происшествия в Крыму

В Симферополе расследуют уголовное дело по факту убийства 78-летней женщины, обвиняемым является ее 22-летний внук. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Как выяснили следователи, в Симферополе на улице Инге во время ссоры с бабушкой молодой человек несколько раз ударил ее по голове и задушил. Злоумышленника задержали полицейские, и он написал явку с повинной. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего убийства и способствовавшие тому причины.

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