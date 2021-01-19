Новости Крыма

В Симферополе задержали мошенника-ловеласа

19 января 2021, 11:15Происшествия в Крыму

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45-летний житель Феодосии стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после махинаций на сайте знакомств. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мошенник в Симферополе оформлял крупные кредиты на посторонних Поводом для расследования стало обращение в правоохранительные органы 40-летней жительницы Симферополя. Женщина объяснила, что познакомилась с феодосийцем на одном из сайтов знакомств. Через некоторое время ухажер пожаловался на финансовые трудности и попросил одолжить ему немного денег. Сердобольная дама перечислила мужчине 13 тысяч рублей, обаятельный поклонник с благодарностью принял их – и пропал. "После получения денег прежде всегда обаятельный и галантный мужчина неожиданно перестал выходить на связь, заблокировал абонентский номер и удалил свою страницу в интернете, – уточнили в пресс-службе МВД.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении мошенничества задержали ранее не судимого 45-летнего жителя Феодосии. От мужчины получены признательные показания".

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