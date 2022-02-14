В Симферополе жители 15 улиц на два дня остались без света

Жители 15 улиц крымской столицы остались без электроснабжения из-за капитального ремонта на сетях. Об этом информируется в Telegram-канале администрации Симферополя.

"14 и 15 февраля с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", – говорится в сообщении администрации.

Так, в зону отключения попали жители улиц Козлова (№ 2/42-4 четная сторона, 1/44), Маяковского (1/3-5), Пушкина/Маяковского (35/2), Пушкина (40/4, 33-35), Москалева (34-46 четная), Проводников (2-22/14 четная и 1-11 нечетная), Ухтомского (2-36 четная, 1-29 нечетная), Генова (10/18-20/16, 5-11/18), Туристов (1-27), Золотистая (2), переулков Ухтомского, Альпинистов (2/1, 1-5 нечетная), Пионерский (14,16), а также всего микрорайона "Белое-2".