В СК назвали причину смерти трехлетнего ребенка

Причиной смерти пропавшего 24 июля в Крыму трехлетнего ребенка стало утопление. Следов насильственной смерти не обнаружено, информирует пресс-служба регионального управления СК России.

Муса Сулейманов пропал 24 июля около 16:00 в селе Строгановка Симферопольского района возле своего дома, когда гулял со своей старшей сестрой. О пропаже ребенка заявила в полицию мать мальчика. Малыша искали двое суток волонтеры, следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС. Всего в поисках принимали участие около двух тысяч человек.

"В настоящее время судебными медиками установлена причина смерти мальчика – утопление. Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения", – сказано в сообщении.