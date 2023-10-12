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Новости Крыма

В Советском районе Крыма сгорел жилой дом

12 октября 2023, 12:12Происшествия в Крыму

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В Советском районе Крыма спасатели три часа тушили пожар в частном одноэтажном жилом доме, пострадавших нет. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского МЧС.

Сообщение о пожаре в селе Ильичево Советского района поступило оперативному дежурному около пяти часов утра 11 октября.

"В течение трех часов пожар был ликвидирован на площади 140 квадратных метров. Значительную часть времени заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций для предотвращения повторного возгорания", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет: "жильцы вовремя сориентировались и покинули здание самостоятельно".

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