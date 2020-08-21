В Совфеде оценили решение ООН признать крымчан гражданами России

Признание крымчан гражданами России со стороны ООН является признаком здравого смысла в оценке событий 2014 года и вхождения Крыма в состав РФ. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Согласно материалам ООН, население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на два миллиона человек. Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.

"Это хорошее решение, оно свидетельствует о том, что вольно или невольно позиция России на международной арене оценивается объективно, а объективность выражается, прежде всего, в том, что Крым является частью РФ, а крымчане – российскими гражданами. Такие решения можно только приветствовать. Видимо, здравый смысл постепенно начинает возобладать", – сообщил Цеков РИА Новости Крым.