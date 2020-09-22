В Совфеде предложили компенсировать россиянам оплату частных детсадов

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал правильным предложение депутата Госдумы Евгения Федорова компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном учреждении.

В Крыму три детсада и больше двадцати классов закрыты из-за COVID – Минобраз По его словам, компенсационное пособие должно быть оформлено только после того, как местные органы власти признают – они не могут обеспечить ребенка местом в бюджетном детском саду.

"Это правильная идея, но объем компенсации для тех, кто в силу объективных причин не может обеспечить ребенка государственным детским садом, должен быть в объеме тех услуг, которые оказывает бюджетный детский сад", – сообщил сенатор в комментарии RT.