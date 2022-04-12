В спектакле "Грифон" сыграют победители кастинга в Севастополе

Фонд "Моя история" объявил кастинг на главные детские роли в спектакле "Грифон", который поставлен по пьесе Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) и будет показан в рамках четвертого сезона в Херсонесе Таврическом этим летом. Об этом рассказали в пресс-службе фонда со ссылкой на его директора Ивана Есина.

"Сценарий спектакля остается прежним, а вот те, кто играл главные роли Маши и Вани, растут, поэтому обновление состава – необходимая мера. Вместе с режиссером нам предстоит выбрать двух мальчиков и двух девочек, которые, согласно сюжету, отправятся через тысячи лет истории святого Херсонеса со зрителями "Грифона" в новом сезоне спектакля", – сказал Есин.