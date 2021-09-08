Новости Крыма

В столице Крыма пьяный сотрудник СТО угнал машину клиента

08 сентября 2021, 11:03Происшествия в Крыму

3

Пьяный сотрудник одной из симферопольских станций техобслуживания автомобилей решил покататься на машине клиента. Об этом информируют в пресс-службе МВД по РК.

По данным пресс-службы, заявление об исчезновении машины правоохранителям поступило от 43-летнего жителя крымской столицы, который оставил авто на СТО, а позже не обнаружил его. Вскоре полицейские задержали 24-летнего сотрудника станции, который оказался ранее судим за кражи и наркопреступления.

"Установлено, что, работая на станции технического обслуживания автомобилей, задержанный, предварительно употребив спиртные напитки, решил покататься на одной из автомашин, находящихся на ремонте. Но далеко ему уехать не удалось, так как он был задержан сотрудниками ГИБДД".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх