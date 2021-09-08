В столице Крыма пьяный сотрудник СТО угнал машину клиента

Пьяный сотрудник одной из симферопольских станций техобслуживания автомобилей решил покататься на машине клиента. Об этом информируют в пресс-службе МВД по РК.

По данным пресс-службы, заявление об исчезновении машины правоохранителям поступило от 43-летнего жителя крымской столицы, который оставил авто на СТО, а позже не обнаружил его. Вскоре полицейские задержали 24-летнего сотрудника станции, который оказался ранее судим за кражи и наркопреступления.

"Установлено, что, работая на станции технического обслуживания автомобилей, задержанный, предварительно употребив спиртные напитки, решил покататься на одной из автомашин, находящихся на ремонте. Но далеко ему уехать не удалось, так как он был задержан сотрудниками ГИБДД".