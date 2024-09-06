"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, информирует корреспондент РИА Новости Крым.

"Точно в стороне от происходящего оставаться нельзя. Я всегда говорю, что даже наблюдать со стороны всегда хуже, чем самому участвовать и принимать решения, которые дальше будут влиять на будущее Крыма и России", – сказал он журналистам.

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России, в том числе и в Крыму, проходят выборы. Около четырех тысяч избирательных кампаний охватят около 57 миллионов избирателей по всей стране. В Крыму и Севастополе выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.