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Новости Крыма

"В стороне оставаться нельзя": Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

06 сентября 2024, 10:51Общество

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Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе, информирует корреспондент РИА Новости Крым.

"Точно в стороне от происходящего оставаться нельзя. Я всегда говорю, что даже наблюдать со стороны всегда хуже, чем самому участвовать и принимать решения, которые дальше будут влиять на будущее Крыма и России", – сказал он журналистам.

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России, в том числе и в Крыму, проходят выборы. Около четырех тысяч избирательных кампаний охватят около 57 миллионов избирателей по всей стране. В Крыму и Севастополе выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики.

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