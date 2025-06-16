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Новости Крыма

В Судаке потушили пожар в жилом доме

16 июня 2025, 11:13Новости

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В ночь на 15 июня в Судаке горел одноэтажный частный дом. Об этом информируется в главке МЧС России по РК и Севастополю.

По данным экстренных служб, в домовладении загорелась кровля. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Внутри людей не оказалось. Чтобы не допустить распространения огня, привлекали дополнительные средства и силы.

"Всего от МЧС России было задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники. От РСЧС 14 человек, 5 единиц техники", – уточнили в ведомстве.

Ликвидировать открытое горение удалось в 4:45, а последствия пожара – в 5:00.

Ранее сообщалось, что в ночью на воскресенье пожар произошел в Феодосии на улице Куйбышева. Горела кровля кафе, расположенного в одноэтажном здании. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

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