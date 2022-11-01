Новости Крыма

В свободные частные дома и квартиры будут заселять мобилизованных

Сегодня, 12:44Главная

Нашему издательству удалось получить информацию о том, что главы граничащих с Украиной территорий получили указание от властей провести ревизию жилья, освободившегося после эвакуации жителей и в срок до 15 ноября отчитаться. Связана такая ревизия с тем, что многие мобилизованные заканчивают обучение и покидают тренировочные лагеря, а до момента отправки в зону боевых действий жить им негде.

Такие поручения получили руководители Республики Крым, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, а также глава Краснодарского края. Примечательно следующее, по результатам ревизии необходимо предоставить информацию о свободном жилье как государственной формы собственности, так и частной.

Такие действия Кремля не влезают уже ни в какие рамки. Они позарились на неприкосновенность частной собственности. Сперва Путин начал специальную военную операцию, тем самым создав условия, при которых люди вынуждены были эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. А сейчас решил заселить в их жилье мобилизованных.

Правительство полностью забыло о своих гражданах и их благополучии, а думает только о обеспечении новоприсоединенных регионов и достижения целей спецоперации. Жители России с каждым днем все больше начинают чувствовать дискомфорт от присоединения новых территорий.

Напрашивается логичный вопрос. Зачем было начинать СВО, если недостаточно ресурсов для её обеспечения? Может стоить задуматься об окончании боевых действий и садиться за стол переговоров?

Все по теме: приграничные регионы, свободная жил. площадь, расселение мобилизованых

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