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Новости Крыма

В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире

09 марта 2024, 14:00Общество

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Основными составляющими священного месяца Рамадан, который в этом году начинается 10 марта, для мусульман является пост и молитва. Верующие просят Всевышнего о мире и благополучии и стараются не грешить. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.

"Сейчас начинается священный месяц, который у нас, у крымских татар, называется Рамадан. Будут проходить ночные молитвы. В этот священный месяц мусульмане постятся, молятся о том, чтобы все было благополучно, чтобы мир был везде", – сообщил он.

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