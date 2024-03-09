В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире

Основными составляющими священного месяца Рамадан, который в этом году начинается 10 марта, для мусульман является пост и молитва. Верующие просят Всевышнего о мире и благополучии и стараются не грешить. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.

"Сейчас начинается священный месяц, который у нас, у крымских татар, называется Рамадан. Будут проходить ночные молитвы. В этот священный месяц мусульмане постятся, молятся о том, чтобы все было благополучно, чтобы мир был везде", – сообщил он.