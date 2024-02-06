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Новости Крыма

В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой

Сегодня, 12:22Общество

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В Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая будут проводиться регулярные тактические учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Ейского района Краснодарского края в своем Telegram-канале.

"В период по 31 мая 2024 г. на полигоне ”Ейский” будут проводиться тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации. Запуск мишеней возможен за пределами границ земельного участка полигона в районе с. Воронцовка и пос. Морской", – говорится в сообщении.

Проход людей на территорию полигона во время учений запрещен, сообщает администрация.

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