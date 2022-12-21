В Татарстане готовятся к проведению референдума

Власти рассматривают возможность проведения референдума о сохранении должности президента республики. Об этом сообщают отдельные
Напомним, что в июне
С целью исполнения вышеупомянутого Закона, Президентом РФ был издан
Татарстан всегда был особенно строптивым регионом, но оспаривать решения президента РФ до СВО и после – это две большие разницы. На фоне слухов о развале России в случае поражения в конфликте с Украиной, сигналы из вотчины Минниханова должны встряхнуть чиновников в Москве.
Крым имеет отличный опыт проведения быстрого и результативного референдума и может последовать примеру Татарстана для решения своих вопросов. Особенно актуальной данная тема становится на фоне активного контрнаступления Вооруженных Сил Украины после 300 дней с момента начала специальной военной операции.