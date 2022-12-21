Новости Крыма

В Татарстане готовятся к проведению референдума

21 декабря 2022, 16:36Главная

Власти рассматривают возможность проведения референдума о сохранении должности президента республики. Об этом сообщают отдельные телеграмм-каналы.

Напомним, что в июне вышел Закон "Об общих принципах организации публичной власти", согласно которому руководители субъектов могут называться только главами.

С целью исполнения вышеупомянутого Закона, Президентом РФ был издан Указ, которым изменен статус Рустама Минниханова в Госсовете с президента Республики Татарстан на главу. Но официальный сайт главы региона продолжил именовать Минниханова президентом. Жители Татарстана хотят вернуть президентский статус Минниханову и требуют проведения референдума по этому вопросу. Такое волеизъявление народа Татарстана будет сложно оспорить идейно после проведения недавних референдумов на Украине результаты которых были безоговорочно приняты Россией.

Татарстан всегда был особенно строптивым регионом, но оспаривать решения президента РФ до СВО и после – это две большие разницы. На фоне слухов о развале России в случае поражения в конфликте с Украиной, сигналы из вотчины Минниханова должны встряхнуть чиновников в Москве.

Крым имеет отличный опыт проведения быстрого и результативного референдума и может последовать примеру Татарстана для решения своих вопросов. Особенно актуальной данная тема становится на фоне активного контрнаступления Вооруженных Сил Украины после 300 дней с момента начала специальной военной операции.

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