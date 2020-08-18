Новости Крыма

В ТКГ идут одни старики: Зеленский назначил нового члена группы

В ТКГ идут одни старики: Зеленский назначил нового члена группы

18 августа 2020, 12:29Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового члена Трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе. Об этом в Facebook информирует Офис президента Украины.

Им стал бывший премьер-министр страны в 1990-1992 годах Витольд Фокин, который теперь будет первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Витольду Павловичу Фокину – 87 лет. При СССР работал на различных предприятиях, в основном специализирующихся на горно-добывающей промышленности. С 1971 по 1990 год работал в Госплане на разных должностях. В апреле 1991 года был назначен премьер-министром УССР, а уже в июле премьер-министром независимой Украины. Вместе с первым президентом страны Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года подписывал Беловежское соглашение о распаде СССР. 1 октября 1992 Верховная рада выразила Кабмину Украины недоверие, что повлекло отставку всего правительства, в том числе и Витольда Фокина.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх