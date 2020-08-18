Новости Крыма В ТКГ идут одни старики: Зеленский назначил нового члена группы

В ТКГ идут одни старики: Зеленский назначил нового члена группы Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового члена Трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе. Об этом в Facebook информирует Офис президента Украины. Им стал бывший премьер-министр страны в 1990-1992 годах Витольд Фокин, который теперь будет первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Витольду Павловичу Фокину – 87 лет. При СССР работал на различных предприятиях, в основном специализирующихся на горно-добывающей промышленности. С 1971 по 1990 год работал в Госплане на разных должностях. В апреле 1991 года был назначен премьер-министром УССР, а уже в июле премьер-министром независимой Украины. Вместе с первым президентом страны Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года подписывал Беловежское соглашение о распаде СССР. 1 октября 1992 Верховная рада выразила Кабмину Украины недоверие, что повлекло отставку всего правительства, в том числе и Витольда Фокина. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

