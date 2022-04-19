В трех муниципалитетах Крыма во вторник не будет воды из-за ремонтов

Жители Бахчисарая, Джанкоя и Красногвардейского района во вторник будут отключены от водоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба "Воды Крыма".

По данным предприятия, в Бахчисарае до 17.00 подача воды приостановлена по улицам Севастопольская, Речная, Ленина, Затрубченко, К. Подпольщиков, Партизанская.

В Джанкое до 14.00 без воды остались абоненты по улицам Дзержинского, Крымских Партизан, Интернациональная, Ленина (частично), пер. Школьный, пер. Фабричный.

В Красногвардейском районе отключения по улицам Горького, Дачная, Русинская, Линейная, Мира, Солнечная, пер. Школьный.