Новости Крыма

В трех муниципалитетах Крыма во вторник не будет воды из-за ремонтов

19 апреля 2022, 16:39Общество

4

Жители Бахчисарая, Джанкоя и Красногвардейского района во вторник будут отключены от водоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба "Воды Крыма".

По данным предприятия, в Бахчисарае до 17.00 подача воды приостановлена по улицам Севастопольская, Речная, Ленина, Затрубченко, К. Подпольщиков, Партизанская.

В Джанкое до 14.00 без воды остались абоненты по улицам Дзержинского, Крымских Партизан, Интернациональная, Ленина (частично), пер. Школьный, пер. Фабричный.

В Красногвардейском районе отключения по улицам Горького, Дачная, Русинская, Линейная, Мира, Солнечная, пер. Школьный.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх