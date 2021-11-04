Новости Крыма

В ущелье Уч-Кош под покровом ночи искали заблудившихся туристов

04 ноября 2021, 13:52Происшествия в Крыму

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Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнего, заблудилась в ялтинских горах. Об этом рассказали в пресс-службе МЧC Крыма.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Во время прогулки по ущелью Уч-Кош сбились с пути и потерялись туристы. На помощь им оперативно выдвинулся Ялтинский аварийно-спасательный отряд "КРЫМ-СПАС".

"Спустя час четверо заблудившихся туристов были обнаружены и эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, гости полуострова не рассчитали время возвращения и в темное время суток потеряли ориентиры", – сообщили в ведомстве.

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