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Новости Крыма

В воскресенье на Крым обрушатся ветер и мокрый снег

15 декабря 2024, 12:38Общество

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В воскресенье в Крыму ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"На полуострове дождь, в горах мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13м/с, местами 17-22 м/с Температура воздуха составит ночью -5…0, на побережье до +4; днем +5…10 градусов, в горах около 0", – отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +5...7 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью южный, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +9...11.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +3, днем температура воздуха поднимется до +10.

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