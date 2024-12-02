В Ялте из-за аварии произошло отключение электроэнергии, без света осталось более трех тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Ялта. Обесточено: 9 трансформаторных подстанций, 1455 точек поставок (3307 человек)", – говорится в сообщении.

На данный момент аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.