В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, информирует в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Подозреваемый был задержан в июле. Мужчина на лето арендовал бассейн в жилом комплексе по улице Загородная для предоставления платных услуг по его посещению, но не обеспечил безопасных условий отдыха.