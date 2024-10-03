Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

03 октября 2024, 10:29Новости

1

Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, информирует в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Подозреваемый был задержан в июле. Мужчина на лето арендовал бассейн в жилом комплексе по улице Загородная для предоставления платных услуг по его посещению, но не обеспечил безопасных условий отдыха.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх