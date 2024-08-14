В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус

Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом рассказала в среду глава администрации города Янина Павленко.

По словам мэра, речь идет об объекте "Дом врача и общественного деятеля Елпатьевского", особняках Меллер-Закомельских и Натальи Александровны Депп, а также о здании бывшего доходного дома купцов Говало, который имеет еще одно название – "Серые Дрозды".

"Каждый уникален, имеет свою историю. К примеру, дом доктора Елпатьевского был настоящим культурным центром Ялты – в нем бывали Чехов, Толстой, Вернадский, Горький, Бунин, Куприн и другие выдающиеся личности", – напомнила Павленко.