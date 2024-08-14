Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус

14 августа 2024, 13:51Общество

1

Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом рассказала в среду глава администрации города Янина Павленко.

По словам мэра, речь идет об объекте "Дом врача и общественного деятеля Елпатьевского", особняках Меллер-Закомельских и Натальи Александровны Депп, а также о здании бывшего доходного дома купцов Говало, который имеет еще одно название – "Серые Дрозды".

"Каждый уникален, имеет свою историю. К примеру, дом доктора Елпатьевского был настоящим культурным центром Ялты – в нем бывали Чехов, Толстой, Вернадский, Горький, Бунин, Куприн и другие выдающиеся личности", – напомнила Павленко.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх