В Ялте деревья привили от вредителей

Первым пяти секвойям на ялтинской набережной сделали инъекции от вредителей, в общей сложности для защиты и дальнейшего роста они получили 146 прививок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Перед лечением каждое дерево обследовали специалисты. "Пациентам" измерили диаметр и на основании размера определили нужное количество инъекций.

"Боремся за каждое растение, – заявила глава администрации Ялты Янина Павленко. – Уже восстановили пять пальм, которые считали погибшими – они еще не отрастили свои шикарные зеленые "веера", но признаки жизни подали. А сегодня впервые делаем специальные инъекции хвойным деревьям. Первым пяти секвойям на набережной в общей сложности делают 146 "уколов".