Новости Крыма

В Ялте деревья привили от вредителей

11 июня 2022, 13:44Общество

5

Первым пяти секвойям на ялтинской набережной сделали инъекции от вредителей, в общей сложности для защиты и дальнейшего роста они получили 146 прививок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Перед лечением каждое дерево обследовали специалисты. "Пациентам" измерили диаметр и на основании размера определили нужное количество инъекций.

"Боремся за каждое растение, – заявила глава администрации Ялты Янина Павленко. – Уже восстановили пять пальм, которые считали погибшими – они еще не отрастили свои шикарные зеленые "веера", но признаки жизни подали. А сегодня впервые делаем специальные инъекции хвойным деревьям. Первым пяти секвойям на набережной в общей сложности делают 146 "уколов".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх