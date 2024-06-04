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Новости Крыма

В Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев

04 июня 2024, 11:18Общество

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В Ялте инспектор МВД по вопросам миграции пойдет под суд по обвинению в незаконной регистрации иностранцев, информирует пресс-служа МВД по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, незаконной деятельностью действовавшая на тот момент инспектор МВД занималась с апреля по август 2023 года. За это время она внесла в документы учета ложные сведения о постоянном проживании в регионе семерых иностранцев.

"Это повлекло незаконное приобретение ими гражданства Российской Федерации и получение паспорта. Внесение ложных сведений в одном из случаев было совершенно за незаконное вознаграждение в 80 тыс. рублей", – уточнили в Следкоме.

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