В Ялте мопед врезался в иномарку: водитель в больнице

В Ялте водитель мопеда врезался в иномарку, он получил травмы и госпитализирован, информирует пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла 16 апреля в 16.00 на автодороге Ялта – Севастополь. Двигаясь со стороны Массандры в направлении Ливадии, 37-летний водителель мопеда Honda Lead не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

"Водитель мопеда был без защитного шлема. В результате дорожно-транспортного происшествия мопедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в полиции.