Новости Крыма

В Ялте мужчина спас двоих утопающих и сам едва не утонул

10 августа 2022, 16:11Общество

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В Ливадии на пляже едва не случилась трагедия – тонули мужчина и ребенок, которых спас очевидец происшествия, но сам он не смог самостоятельно выбраться на берег. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.

По данным пресс-службы происшествие случилось 10 августа. Из-за сильного шторма мужчина с ребенком не могли выбраться на берег, о чем поступило сообщение спасателям. К месту выехали специалисты отряда "КРЫМ-СПАС", сотрудники ГИМС ГУ МЧС России и медики, однако, не дождавшись прибытия, на помощь утопающим пришел очевидец, который помог им выбраться, но сам не мог


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