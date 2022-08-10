В Ялте мужчина спас двоих утопающих и сам едва не утонул

В Ливадии на пляже едва не случилась трагедия – тонули мужчина и ребенок, которых спас очевидец происшествия, но сам он не смог самостоятельно выбраться на берег. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.

По данным пресс-службы происшествие случилось 10 августа. Из-за сильного шторма мужчина с ребенком не могли выбраться на берег, о чем поступило сообщение спасателям. К месту выехали специалисты отряда "КРЫМ-СПАС", сотрудники ГИМС ГУ МЧС России и медики, однако, не дождавшись прибытия, на помощь утопающим пришел очевидец, который помог им выбраться, но сам не мог