Новости Крыма

В Ялте мужчина упал в реку с дерева

В Ялте мужчина упал в реку с дерева

10 сентября 2020, 16:35Новости

Жителя Ялты, залезшего на дерево, пришлось доставать из реки. При падении с высоты мужчина повредил ногу, проинформировали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурному около половины четвертого вечера: мужчина упал с дерева в реку Гува и получил травмы, поэтому не может выбраться самостоятельно. Прибывшие на место действия сотрудники Ялтинского отряда "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего из реки с помощью носилок и альпинистского снаряжения и передали сотрудникам "скорой помощи".

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