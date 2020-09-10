Новости Крыма В Ялте мужчина упал в реку с дерева

В Ялте мужчина упал в реку с дерева Жителя Ялты, залезшего на дерево, пришлось доставать из реки. При падении с высоты мужчина повредил ногу, проинформировали в пресс-службе МЧС Республики Крым. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурному около половины четвертого вечера: мужчина упал с дерева в реку Гува и получил травмы, поэтому не может выбраться самостоятельно. Прибывшие на место действия сотрудники Ялтинского отряда "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего из реки с помощью носилок и альпинистского снаряжения и передали сотрудникам "скорой помощи". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

