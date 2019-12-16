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В Ялте мужчину смыло волной с пирса – спасатели

В Ялте мужчину смыло волной с пирса – спасатели

16 декабря 2019, 18:33Новости

Мужчину, который находился на пирсе на набережной Ялты, смыло волной. Об этом сообщает российской Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма.

По информации спасателей, в этот день наблюдалось сильное волнение моря.

"Несмотря на опасность, мужчина находился на пирсе. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море. Наши спасатели, прибывшие к месту происшествия, извлекли пострадавшего, который находился в полубессознательном состоянии, из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Глава ведомства Сергей Шахов отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент нет комментариев пострадавшего.

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