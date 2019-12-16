Новости Крыма В Ялте мужчину смыло волной с пирса – спасатели В Ялте мужчину смыло волной с пирса – спасатели Мужчину, который находился на пирсе на набережной Ялты, смыло волной. Об этом сообщает российской Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма. По информации спасателей, в этот день наблюдалось сильное волнение моря. "Несмотря на опасность, мужчина находился на пирсе. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море. Наши спасатели, прибывшие к месту происшествия, извлекли пострадавшего, который находился в полубессознательном состоянии, из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении. Глава ведомства Сергей Шахов отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент нет комментариев пострадавшего. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

