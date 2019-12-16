Мужчину, который находился на пирсе на набережной Ялты, смыло волной. Об этом сообщает российской Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма.
По информации спасателей, в этот день наблюдалось сильное волнение моря.
"Несмотря на опасность, мужчина находился на пирсе. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море. Наши спасатели, прибывшие к месту происшествия, извлекли пострадавшего, который находился в полубессознательном состоянии, из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Глава ведомства Сергей Шахов отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент нет комментариев пострадавшего.