Новости Крыма

В Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды

26 февраля 2021, 15:56Общество

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Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам. Об этом рассказал директор ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма".

"Из-за прекращения таяния снегов в связи с морозами, источники прекратили давать воду. Если у нас есть возможность, то отдельные регионы мы снабжаем водой круглосуточно, не беря воду из Счастливенского водохранилища", – уточнил он.

В настоящие время в двух водохранилищах Ялты содержится 6,3 млн полезного объема воды. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что власти Ялты и Алушты вводят почасовые графики подачи воды из-за снижения запасов местных водохранилищ.

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