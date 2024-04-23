В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей

На время проведения ремонтных работ на поврежденных ноябрьским штормом пляжах в Ялте откроют альтернативные пляжные территории. Об этом рассказала глава администрации курорта Янина Павленко.

Глава Ялты подчеркнула, что в порядок будут приведены все пострадавшие объекты: подпорные стены, ограждения, лестничные марши и пандусы.

"Все будет выдержано в едином стиле, – написала в своем Telegram-канале Павленко. – Сделаем подсыпку пляжей – вместе с министром жилполитики Крыма Никитой Тарасовым и подрядчиком рассматриваем возможность использования уже галтованного (обработанного) щебня, то есть фактически кругленькой гальки, которая сразу комфортна для отдыха".