Новости Крыма В Ялте отремонтируют более 60 подтопленных в результате ЧС дворов

Власти Ялты планируют отремонтировать 62 двора, пострадавшие в результате наводнений. Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко. "Планируем ремонт 62 пострадавших от потопа дворов Ялты. Процесс не будет быстрым. Ремонт ориентировочно на 2022 год. Но мы уже движемся! Список дворов определен комиссионно, – сообщила Павленко. – На проектирование из местного бюджета планируем выделение 34 миллионов, средства на сам ремонт будут запрашиваться из федерального бюджета". По словам главы города, изначально предполагалось привести в порядок 51 дворовую территорию, однако после дополнительного обследования список пополнился еще одиннадцатью. Наибольшее количество объектов – на улицах Кривошты, Вергасова и Киевской. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

