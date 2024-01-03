В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека

В Гурзуфе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на пешеходную зону, где сбил человека. Об этом рассказали в республиканском МВД.

Инцидент произошел утром 2 января.

"По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя автомобилем Chery, съехал с дороги и совершил выезд на пешеходную зону. Очевидцы вызвали сотрудников дорожно-патрульной службы полиции. К счастью, пешеход, которого сбил водитель, не пострадал", – сказано в сообщении.

При этом прибывшие на место госавтоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на алкогольное опьянение от которого он отказался.