В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"

В Ялте предупредили о распространении фейковых сообщений с информацией о сборе средств в связи с якобы сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией. Об этом рассказала Янина Павленко, которая накануне покинула пост главы администрации города в связи с истечением срока полномочий.

В своем Telegram-канале она приложила скрин фальшивой переписки от ее имени и фейковое распоряжение администрации Ялты.

В распространяемом "документе", в частности, указывается, что организации, осуществляющие деятельность на территории Ялты, должны оказать финансовую помощь в размере не менее 100 тысяч рублей на "устранение последствий террористических действий" и перечислить ее на банковские реквизиты, которые будут разосланы дополнительно. При этом организации должны предоставить отчет о перечислении средств в администрацию.