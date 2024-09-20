Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"

20 сентября 2024, 12:58Общество

3

В Ялте предупредили о распространении фейковых сообщений с информацией о сборе средств в связи с якобы сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией. Об этом рассказала Янина Павленко, которая накануне покинула пост главы администрации города в связи с истечением срока полномочий.

В своем Telegram-канале она приложила скрин фальшивой переписки от ее имени и фейковое распоряжение администрации Ялты.

В распространяемом "документе", в частности, указывается, что организации, осуществляющие деятельность на территории Ялты, должны оказать финансовую помощь в размере не менее 100 тысяч рублей на "устранение последствий террористических действий" и перечислить ее на банковские реквизиты, которые будут разосланы дополнительно. При этом организации должны предоставить отчет о перечислении средств в администрацию.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх