В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.

"Обвиняемый совместно с иными соучастниками приискал фирмы, с которыми были заключены фиктивные договоры на выполнение работ. В последующем на счета строительных организаций необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей", – сказано в сообщении.