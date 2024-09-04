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Новости Крыма

В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн – дело ушло в суд

04 сентября 2024, 11:13Общество

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В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.

"Обвиняемый совместно с иными соучастниками приискал фирмы, с которыми были заключены фиктивные договоры на выполнение работ. В последующем на счета строительных организаций необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей", – сказано в сообщении.

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