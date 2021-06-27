В Ялте пытаются подсчитать ущерб от разгула стихии

В Ялте снова взялись за подсчеты, чтобы выяснить какой ущерб был нанесен городу в результате разгула непогоды. Об этом в Facebook рассказала глава администрации города Янина Павленко. За минувшую неделю Ялту дважды затапливало из-за сильных дождей. В первый раз стихия обрушилась на город 18, а второй – 26 июня. В результате непогоды оказались затопленными сразу несколько районов города, туда переброшены силы и средства МЧС, Минобороны и Росгвардии.

По словам Янины Павленко сегодня погода тоже вызывает опасения: на улице идет небольшой дождь. "Погода у нас не очень – моросит дождь, однако ситуация в регионе стабильная, процессы под контролем. Мы продолжаем работать, сейчас усилено занимаемся подведением итогов, подсчитываем, какой ущерб нанес потоп нашему прекрасному городу", – сказала глава Ялты.