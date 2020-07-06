В Ялте рассказали, что будет на Ай-Петри вместо горнолыжного курорта

В Крыму не создадут горнолыжный курорт на Ай-Петри из-за недостаточного количества источников воды для генерации искусственного снега. Но вместо этого планируется построить крытую лыжню. Об этом ТАСС проинформировал глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Прошлым летом министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в 2020 году власти республики планируют решить вопрос о создании на полуострове горнолыжного курорта. В феврале текущего года Имгрунт рассказал, что на Южном берегу Крыма планируют построить круглогодичный горнолыжный комплекс. Объект планировалось создать по примеру первого в России всесезонного горнолыжного комплекса в Красногорске (Московская область).