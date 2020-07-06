Новости Крыма

В Ялте рассказали, что будет на Ай-Петри вместо горнолыжного курорта

В Ялте рассказали, что будет на Ай-Петри вместо горнолыжного курорта

06 июля 2020, 10:49Статьи

В Крыму не создадут горнолыжный курорт на Ай-Петри из-за недостаточного количества источников воды для генерации искусственного снега. Но вместо этого планируется построить крытую лыжню. Об этом ТАСС проинформировал глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Прошлым летом министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в 2020 году власти республики планируют решить вопрос о создании на полуострове горнолыжного курорта. В феврале текущего года Имгрунт рассказал, что на Южном берегу Крыма планируют построить круглогодичный горнолыжный комплекс. Объект планировалось создать по примеру первого в России всесезонного горнолыжного комплекса в Красногорске (Московская область).


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх