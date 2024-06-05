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Новости Крыма

В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены

05 июня 2024, 11:27Общество

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В Ялте начали ремонт дороги, перекрытой после обрушения подпорной стены из-за сильных ливней. Об этом информирует глава администрации города Янина Павленко.

"Приступили к ремонту дороги на улице Свердлова. Сейчас идут демонтажные работы, расчищается строительная площадка", – написала мэр в своем Telegram-канале.

После, по словам Янины Павленко, завезут грунт и щебень, чтобы укрепить склон. Также установят бурильную машину, так как для воссоздания крепкой подпорной стены понадобится монтаж 16-ти свай.

Янина Павленко напомнила, что движение на этой дороге было перекрыто в январе, так как из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены. В результате серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.

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