Новости Крыма В Ялте воду на Новый год будут подавать в "особом режиме"

В Ялте воду на Новый год будут подавать в "особом режиме" В период новогодних праздников в Ялте будет введен особый режим подачи воды, сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения Крыма. "Понимая всю значимость наступления новогодних праздников для ялтинцев и гостей города, мы на праздники введем особый режим подачи воды", – сообщила Павленко. По ее словам, на сегодняшний день полезный объем в двух водохранилищах, снабжающих город, составляет 2 млн 217 тысяч кубометров. Ежедневно на Ялту подается порядка 40 тысяч кубометров. На сегодняшний день в Ялте действует график подачи воды. Ее подают два раза в день утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

