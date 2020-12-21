Новости Крыма

В Ялте воду на Новый год будут подавать в "особом режиме"

В Ялте воду на Новый год будут подавать в "особом режиме"

21 декабря 2020, 11:21Общество

В период новогодних праздников в Ялте будет введен особый режим подачи воды, сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения Крыма. "Понимая всю значимость наступления новогодних праздников для ялтинцев и гостей города, мы на праздники введем особый режим подачи воды", – сообщила Павленко. По ее словам, на сегодняшний день полезный объем в двух водохранилищах, снабжающих город, составляет 2 млн 217 тысяч кубометров. Ежедневно на Ялту подается порядка 40 тысяч кубометров. На сегодняшний день в Ялте действует график подачи воды. Ее подают два раза в день утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх