В Ялте возбудили дело из-за опасного проката детских электромобилей

Уголовное дело возбуждено в Ялте по факту предоставления небезопасных услуг по прокату детских электромобилей и дрифт-картов. Об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Установлено, что на территории набережной города осуществлялась деятельность по предоставлению услуг проката детских электрических автомобилей, дрифт-картов, являющихся опасными для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних. Прокат осуществлялся в месте массового скопления граждан, на территории которого не огорожен выход в акваторию Черного моря", – сказано в сообщении.