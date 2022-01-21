Новости Крыма

В Ялте возбудили дело за хищение у дольщиков 14 млн рублей

21 января 2022, 15:53Происшествия в Крыму

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Крымские полицейские задержали застройщика, подозреваемого в хищении средств дольщиков при строительстве многоквартирного дома в Ялте, проинформировала пресс-служба МВД по республике.

"Установлено, что в июле 2017 года злоумышленник мошенническим способом переоформил на третье заинтересованное лицо право собственности на шесть квартир, принадлежащих гражданам, денежные средства которых были привлечены для участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома", – сказано в сообщении.

Нанесенный дольщикам ущерб составил около 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело

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