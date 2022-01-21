Новости Крыма В Ялте возбудили дело за хищение у дольщиков 14 млн рублей

Крымские полицейские задержали застройщика, подозреваемого в хищении средств дольщиков при строительстве многоквартирного дома в Ялте, проинформировала пресс-служба МВД по республике. "Установлено, что в июле 2017 года злоумышленник мошенническим способом переоформил на третье заинтересованное лицо право собственности на шесть квартир, принадлежащих гражданам, денежные средства которых были привлечены для участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома", – сказано в сообщении. Нанесенный дольщикам ущерб составил около 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

