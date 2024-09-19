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Новости Крыма

В Ялте выбрали врио главы администрации

19 сентября 2024, 15:15Общество

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Временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты стал Сергей Баннов. Об этом проинформировала Янина Павленко.

В четверг она покинула пост главы ялтинской администрации в связи с истечением срока полномочий. И заявила, что планирует принять участие в новом конкурсе на замещение должности главы.

"Сегодня на сессии депутаты поддержали кандидатуру Сергея Александровича Баннова, который стал временно исполняющим полномочия главы администрации Ялты, до проведения конкурса на эту должность", – написала Павленко в Telegram.

Кроме того, заместителем главы администрации, курирующим социальную сферу, образование, здравоохранение и культуру ялтинские депутаты избрали Ренарда Кутковского.

При этом Константин Шимановский переизбран на должность главы Ялты и повторно стал председателем городского совета.

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