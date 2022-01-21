В Ялте занятия в школах отменены на два дня

Все школы Ялты эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, субботние занятия в регионе также отменены. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

"После обеда получили письмо, подобное тем, которые сегодня остановили учебный процесс в городах и районах Крыма. Школьники со второй смены отправлены по домам. Занятия на завтра, 22 января, также отменены", – сообщила Павленко.

В пятницу утром сообщения о минировании поступили на почту десятков школ Симферополя, позже информация с угрозой в отношении всех школ поступила в администрацию города. Местные власти отменили занятия во всех общеобразовательных учреждениях. Следом аналогичные сообщения пришли в администрации и на электронные почты образовательных объектов Керчи, Советского района, Алушты, Бахчисарая, Феодосии, Евпатории, Армянска. Согласно инструкции, все ученики и педагоги эвакуированы, а обследованием территорий заняты спецслужбы и силовики.