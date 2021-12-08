Новости Крыма

В Ялте запретили шуметь

08 декабря 2021, 13:46Общество

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За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Она напомнила, что с августа весь аудиовизуальный шум на улицах города – вне закона. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон "О рекламе". Табу распространяется на всю звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования.

"В Ялте под запрет попадают громкоговорители на центральных улицах города, в том числе на улицах Пушкинская и Карла Маркса, на всех остановках общественного транспорта и на набережной! Работаем по всем точкам, где они расположены. Пока – методами убеждения и предупреждения, далее пойдут штрафы", – написала Павленко на своей странице в Facebook.

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