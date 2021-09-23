Вдова убитого мэра Симеиза прокомментировала задержание киллера

Олеся Костенко, жена мэра Симеиза Кирилла Костенко, убитого в 2013 году, выразила надежду, что украинские и российские силовики найдут точки соприкосновения и смогут задержать заказчика убийства главы поселка. Так она прокомментировала информацию о задержании на Украине подозреваемого в убийстве.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу мэра крымского курортного поселка задержали во Львове. При обыске у него обнаружили оружие, патроны и поддельные документы.

"Я пока не связывалась со следствием. Я понимаю, что очень много сложностей связано со взаимоотношениями между странами, но я очень надеюсь, что жесткое убийство человека будет вне политики. Мне бы хотелось, чтобы киллера экстрадировали и удалось бы выяснить информацию о заказчике", – сообщила РИА Новости Крым Олеся Костенко.