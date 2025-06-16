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Новости Крыма

"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем

16 июня 2025, 10:49Новости

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В "Артеке" строится будущее России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра.

Аксенов отметил, что история легендарного детского лагеря начиналась с четырех брезентовых палаток под открытым небом и мечты создать уникальное место "для оздоровления и укрепления тела и воспитания духа советских детей".

Он напомнил слова Зиновия Соловьева, одного из организаторов здравоохранения Советской России и основателя знаменитого "Артека", который сказал, что "здесь, у подножия Аю-Дага строится новая жизнь".

Так и случилось: в советский период "Артек" получил известность далеко за пределами СССР, став центром мира и дружбы, который посетили многие выдающиеся люди, однако в украинские времена "как и весь Крым, пришел в упадок", отметил Аксенов.

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