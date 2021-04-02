Новости Крыма

Весна пришла: прогноз погоды на пятницу в Крыму

02 апреля 2021, 10:33Общество

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В пятницу на полуострове сохранится сухая и теплая погода, воздух прогреется до +18. Об этом проинформировали в региональном гидрометцентре. В последний день рабочей недели в Крыму переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Температуры воздуха на полуострове ночью 0…+5, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +15…+17 градусов. В Севастополе переменная облачность с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13 градуса. По ЮБК переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16 градусов.

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