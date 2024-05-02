Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая

Погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится ветренная погода, без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, на южном побережье до +15; днем +20…+25, в горах +14…+19", – уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.