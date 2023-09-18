Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе

"Действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 18 сентября без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см. Температура воздуха +24…+26 градусов, температура воды в море +20…+22", – сказано в Telegram-канале ведомства.

За сутки курсирующими на линии паромами выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 345 928 пассажиров и 194 971 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 810 рейсов.